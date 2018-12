Tokyo: Lõuna-Korea sõjalaev lukustas radari Jaapani sõjalennukile

Jaapani kaitseministeerium avaldas oma veebilehel aga 13-minutilise video, kus on kuulda Jaapani lennuki meeskonda palumas Lõuna-Korea hävitajal end tuvastada, kuid vastust saamata. Jaapani ministeeriumi teatel kinnitab see süüdistusi.

«Me väljendame sügavat muret ja kahetsust video ühepoolse avaldamise pärast,» teatas Lõuna-Korea kaitseministeerium vastusena. «Nagu me oleme korduvalt teatanud, Gwanggaeto hävitaja osales tavapärasel päästeoperatsioonil ja see on jätkuvalt fakt, et laev ei kasutanud tulistamisradarit.»