Tšehhi pangas võeti kaheksa inimest pantvangi

«Meil on veel kaheksa pantvangi. Politsei läbirääkija on kohal, ta räägib relvastatud mehega,» teatas Schindlová varem. Pantvangivõtja lasi enne eriüksuse saabumist ühe inimese vabaks ja ükski pantvang ei ole viga saanud, ütles ta. «Enne läbirääkija saabumist ütles mees, et ei taha, et keegi viga saaks ja et see ei ole pangarööv.»