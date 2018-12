Junckerile teeb muret Rumeenia ELi eesistumine

Rumeenia võtab kuuekuise eesistumise üle 1. jaanuaril ja on Junckeri sõnul selleks tehniliselt hästi valmistunud, kuid probleeme võivad tekitada siseriiklikud poliitilised lahkhelid.

«Minu arvates ei ole Bukarest veel päriselt aru saanud, mida tähendab ELi riikide juhtimine,» ütles Juncker ajalehele Welt am Sonntag. «Kaalutletud läbirääkimisteks läheb vaja ka valmidust kuulata teisi ning kindlat tahet panna oma soovid kõrvale. Selles on mul mõningad kahtlused.»

Juncker tõi esile ka lõhed Rumeenia sisepoliitikas. Selle keskmes on pikaajalised erimeelsused president Klaus Iohannise ning Sotsiaaldemokraatliku Partei (PSD) juhi Liviu Dragneaga.

Iohannis ütles novembris, et Rumeenia pole eesistumiseks valmis. Dragena palus seejärel parteikolleegidel leida viis esitada Iohannisele selle avalduse eest süüdistus riigireetmises. Sestpeale on president rääkinud lepituslikumas võtmes.

Juncker ütles, et Rumeenia ei saa oma sisepoliitiliste lõhede tõttu näidata end Euroopas kui kompaktset üksust.

«Selleks, et edendada Euroopas ning ka eesistumise ajal ühtsust, läheb tarvis ühist rinnet ka kodus,» lausus Juncker.

Rumeenia võtab eesistumise üle Austrialt. Rumeenia eesistumisse langeb Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust märtsis ning Euroopa Parlamendi valimised mais.

PSD ridadest pärit europarlamendi liige Maria Grapini süüdistas Junckerit kahepalgelisuses.

Grapini ütles uudisteagentuurile Mediafax, et kui Juncker hiljuti Brüsselis Rumeenia ametnikega kohtus, siis ütles ta, et Rumeenia on eesistumiseks selgelt valmis.

«Ei saa täna öelda must ja homme valge,» lausus Grapini.

Rumeenia vasakpoolne valitsus on viimasel ajal hakanud kasutama rahvuslikku retoorikat, mida kasutavad Ungari ja Poola.

Dragneat peetakse Rumeenia mõjuvõimsaimaks inimeseks. Ta on öelnud, et EL on ebaõiglane ning Brüssel tahab võtta Bukarestilt õigust omale arvamusele.

Üks põhjusi, miks Bukaresti ja Brüsseli suhted jahenesid, on PSD kavandatud justiitsreform. Valitsus ütleb, et selle eesmärk on panna punkt kohtunike ja muude justiitsametnike kuritarvitustele.