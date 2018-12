Läti kardinal: ma allkirjastasin vaid valge lehe, ülejäänu kirjutas sinna KGB

«Ta lihtsalt pani mu ette valge lehe – palun, kirjutage alla. Mina mõtlesin, et mul seisab ees väga tähtis välissõit, esmakordselt koos delegatsiooniga… ja siin on see valge leht. Mul oli ükskõik, kirjutasin alla ja kõik. Aga tema juba rõõmustas, viis paberi minema ja kirjutas ise sinna, mõtles ise selle «Andrei» (Pujatsi varjunimi) välja ja nii edasi. Kui ta oleks öelnud, et pean nüüd koostööd tegema, siis oleksin sülitanud ning poleks üldse välismaale sõitnud,» ütles Pujats.