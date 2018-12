Colombia süüdistab Venezuelat presidendi tapmise vandenõus

«Luure on juba mitu kuud uurinud võimalikke rünnakuid presidendi elule,» ütleb välisminister Carlos Holmes Trujillo ministeeriumi sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Vandenõudega ühenduses on kinni peetud kolm relvastatud Venezuela kodanikku, lisab minister asjaolusid täpsustamata.

Süüdistuse taga võib olla Bogotá ja Caracase suhete pingestumine, mis on toonud kaasa vastastikuse ametnike väljasaatmise, ja Vene tuumapommitajate viibimine Venezuelas.

President Duque on kutsunud riike, kes kaitsevad demokraatiat, mitte tunnustama Nicolás Maduro valitsust, sest Venezuela president sai teise ametiaja valimistega, mida opositsioon boikoteeris ja rahvusvaheline kogukond võltsimistes süüdistas.

Detsembri algul väitis Maduro, et USA plaanib koos Colombia parempoolse valitsuse ja Brasiilia presidendiks valitud paremäärmuslase Jair Bolsonaroga teda kukutada.

Duque valitsus on kinnitanud, et ei toeta sõjalist sekkumist Venezuelas, millega tal on 2200 kilomeetrit ühist piiri.