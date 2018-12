Briti luurajad loodavad kinni nabida maailma tagaotsituima naise

Briti luurajad arvavad , et «Valge Lese» hüüdnime saanud 35-aastase Samantha Lewthwaite peidab end Jeemenis. Teda on taga otsitud ligi seitse aastat. Arvatakse, et endise Briti sõduri tütart kaitsevad Al-Shabaabi džihadistid.

Samantha Lewthwaite'i dokument. FOTO: HANDOUT / REUTERS

Tõenäoliselt põgenes Lewthwaite põgenes sõjast laastatud Jeemenisse pärast seda, kui teda seostati Keenias ja Somaalias aset leidnud julmustega. Luureagendid usuvad, et ta külastas hiljuti Araabia Ühendemiraatides asuvat Dubaid ja ta võib kavandada uusi terrorirünnakuid, sealhulgas rünnakut Londonis.

Viimane info tema kohta saabus Briti luureagentuuri MI6 agendilt Keenia pealinnast Nairobist, kus ühel agendil õnnestus värvata üks Lewthwaite’ile lähedalseisev isik.

Samantha Lewthwaite. FOTO: HANDOUT / REUTERS

Valge Lesk oli abielus nn 7/7 pommitaja Germaine Lindsayga, kes tappis 2005. aastal Londoni metroos aset leidnud terrorirünnakus 26 inimest.

Samantha Lewthwaite. FOTO: / AP

Interpol andis Lewthwaite’i suhtes välja vahistamiskäsu pärast seda, kui teda seostati Keenias 2013. aastal korraldatud terrorirünnakuga Westgate Mallile. Surma sai 71 ja viga 200 inimest.

Lisaks on ta luurajate sõnul seotud ka teiste julmustega, sealhulgas 148 inimese mõrvas püssimeeste käte läbi 2015. aastal. Usutakse, et Jeemenis on ta värvanud naisdžihadiste 300-naelase pistisega. Tegu on Jeemeni perede jaoks üüratu summaga.