Kim: Põhja-Korea võib USA sanktsioonide jätkumisel muuta suhtumist

Kim viitas juunis Singapuris peetud tippkohtumisele USA presidendi Donald Trumpiga, kui ta ütles, et tal olid "viljakad kõnelused" ja nad vahetasid "konstruktiivseid mõtteid".

Kim ja Trump allkirjastasid ka lubaduse Korea poolsaare tuumavabaks muutmiseks, kuid ei täpsustanud, millal ja kuidas see peaks aset leidma.

"Ma olen valmis istuma USA presidendiga uuesti igal ajal tulevikus ja tegema jõupingutusi, et saavutada tulemus, mida rahvusvaheline kogukond tervitaks," ütles Kim uusaastapöördumises, mille kandis üle Põhja-Korea riigitelevisioon.

Ta rõhutas, et USA ja Lõuna-Korea ei tohiks jätkata ühiseid sõjaväeõppuseid, sest need on "pinge allikas".