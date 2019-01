Xi ähvardas kasutada vajadusel Taiwani Hiinaga taasühendamiseks jõudu

«Hiina peab olema ühtne ja Hiina saab ühtseks... see on vältimatu tingimus Hiina rahva suureks noorenemiseks uuel ajastul,» lausus Xi kõnes, mis oli pühendatud Taiwanile 1979. aastal saadetud sõnumile, milles Peking kutsus ühinemisele ja tegema lõppu sõjalisele vastasseisule.

Taiwan peab ennast suveräänseks riigiks ja tal on oma rahvusvaluuta, poliitiline ja kohtusüsteem, kuid saareriik pole ennast kunagi iseseisvaks kuulutanud.

Hiina ja Taiwani suhted on halvenenud pärast seda, kui 2016. aasta mais sai Taiwani presidendiks Tsai Ing-wen. Suhete halvenemise peapõhjus on Tsai valitsuse keeldumine Taiwani nn ühe Hiina osaks tunnistamisest.

Hiina on viimasel ajal hakanud Taiwani ümbruses jõulisemalt sõjaväeõppusi läbi viima ning võtnud sihikule saare ametlikud liitlased. Taiwaniga diplomaatilistes suhetes olevate riikide arv on pärast Tsai ametisse astumist viie võrra kahanenud ja neid on järel vaid 17.