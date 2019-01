Britid andsid Süüria kodusõja haripunktis elamisloa neljale al-Assadi lähisugulasele

Elamisloa said Bashar al-Assadi onu Rifaat al-Assadi naine ja kaks poega. 80-aastane Rifaat al-Assad kannab kurjakuulutavat hüüdnime Hama Lihunik, kuna väidetavalt andis just tema Süüria eliitüksuse juhina 1982. aastal korralduse tappa kuni 40 000 süürlast Moslemi Vennaskonna vastases operatsioonis riigi keskosas asuvas Hama linnas.

Rifaat al-Assadile kuulub sadu kinnisvaraobjekte Prantsusmaal, Hispaanias ja Suurbrirannias, neist paljud on praeguseks konfiskeeritud. Prantsusmaal on mees silmitsi ka süüdistustega korruptsioonis.

Otsuse anda tema 63-aastasele neljandale naisele Ühendkuningriigis alaline elamisluba tegi Ühendkuningriik 2012. aastal, kui Süüria kodusõda oli haripunktis ning riigi siseminister oli parasjagu nüüdne valitsusjuht Theresa May, kirjutas ajaleht The Telegraph.

Umbes samal ajal said elamisloa ka kaks tema poega, kes nüüdseks on 22- ja 37-aastased.

Lisaks sai Ühendkuningriigis 2014. aastal elamisloa ka Rifaat al-Assadi kolmas poeg, kellel on aga teine ema.

Rifaat al-Assadi naine ja pojad olid tegelikult taotlenud Briti kodakondsust, kuid see palve lükati tagasi justnimelt nende läheda seotuse tõttu al-Assadite režiimiga Süürias ning ohu tõttu, et see võib rikkuda Ühendkuningriigi rahvusvahelist mainet.