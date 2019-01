Trump õnnitles Pelosit esindajatekoja spiikriks saamise puhul

"Loodetavasti teeme koostööd ning saame palju asju tehtud, nagu taristu ja nii palju muud. Ja ma tean, et nad nad tahavad seda üliväga," lausus Trump.

Kuid president nõudis taas, et kongress rahastaks müüri Mehhiko piiril. See nõudmine viis kahe nädala eest valitsusametite töö osalise seiskumiseni, mis kestab tänaseni.

Samas näis Trump andvat märku, et võib valida teise sõna müüri (wall) asemel, mis oli tema 2016. aasta kampaania üks põhilubadusi.

"Ilma väga tugeva tõkke vormita -- nimetage seda, kuidas tahate, kuid ilma müürita ei saa olla piirijulgeolekut. See ei tööta," lausus Trump.

Riikliku piirivalvenõukogu president ja Trumpi tuline toetaja Brandon Judd ütles, et mitte kõik föderaaltöötajad on kriitilised valitsusametite töö osalise seisaku suhtes.

"Meil ei olnud seal füüsilisi tõkkeid ning ebaseaduslik sisseränne ja uimastismugeldamine olid täiesti kontrolli alt väljas. Me ehitasime need müürid, need füüsilised tõkked ning ebaseaduslik sisseränne kahanes eksponentsiaalselt," lausus ta.