Pompeo: USA soovib vältida türklaste veresauna kurdide kallal

Pompeo viitas kasvavale kartusele USA toetatavate kurdi võitlejate pärast, ent kaitses samas president Donald Trumpi ootamatut otsust väed Süüriast välja tuua.

"Tähtis on tagada, et türklased ei tapaks maha kurde, kaitsta usuvähemusi seal Süürias. Kõik need asjad on endiselt osa Ameerika missioonist," lausus Pompeo konservatiivide seas populaarsele uudisteportaalile Newsmax.

Kaitseminister Jim Mattis astus seoses Trumpi lahkumisotsusega tagasi, vihastades Trumpi, kes andis siiski märku, et võib kavandatavat taandumist aeglustada.

Pompeo ütles usutluses, et taandumine jääb jõusse, kuid lahkumise ajakava ta ei täpsustanud.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on tõotanud likvideerida Süürias Kurdi Rahvakaitseüksused (YPG), mida peab seotuks mässulise Kurdi Töölisparteiga (PKK).

Kurdi võitlejad moodustavad Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) selgroo. SDF on Washingtoni toel Islamiriigi (IS) vastu võideldes hõivanud umbes veerandi Süüriast.

Süüria valitsus märkis kolmapäeval, et YPG võitlejad on USA taandumisotsuse valguses lahkunud Manbijist, võtmetähtsusega linnast Türgi piiri lähedal, mille rühmitus IS-ilt oli hõivanud.

Trump, kes kuulutas, et USA vägesid ei ole rohkem vaja, sest IS on puruks löödud, rääkis enne oma otsust Erdoğaniga.

Kuid Pompeo sõnul on Ühendriikidel seoses Erdoğaniga mitmeid muresid, sealhulgas USA kodanike vahistamine.

"On mitmeid kohti, kus me peame president Erdoğani ja Türgi juhtkonnaga koostööd teha, et saada Ühendriikidele vajalikke tulemusi," lisas Pompeo.