Lima Grupi riigid ei tunnista Venezuela presidenti

Välisministri kohtusid, et arutada võimalusi suurendada survet Venezuelale.

"Lima Grupi välisministrid tulevad kokku, et analüüsida olukorda Venezuelas ja astuda samme, enne kui 10. jaanuaril algab ebaseaduslike valimiste tulemusena president Nicolás Maduro uus ametiaeg," ütles Peruu välisminister Néstor Popolizio.

Pompeol on kavas ka kahepoolsed kõnelused Brasiilia uue välisministri Ernesto Araújoga.

Brasiilia uus president Jair Bolsonaro, kes on Washingtoniga ühes leeris "autoritaarsete režiimide" vastu, ütles neljapäeval, et on valmis arutama riiki USA sõjaväebaasi rajamist.