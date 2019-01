Uuring: uue hääletuse korral toetaks britid ELi jäämist

Uuringufirma YouGov korraldatud küsitlus näitas, et kui kohe korraldataks uus referendum, hääletaks 46 protsenti brittidest Euroopa Liitu jäämise poolt, 39 protsenti toetaks lahkumist ning ülejäänutel kas polnud seisukohta, nad ei läheks hääletama või ei soovinud oma arvamust avaldada.

Kui vastamata jätnud või ilma seisukohata inimesed valimist eraldada, toetas euroliitu jäämist 54 protsenti brittidest ja vastu oli 46 protsenti.

Sarnaseid tulemusi on näidanud teisedki viimase kuu kestel korraldatud küsitlused. Kuigi nende kohaselt on valijaskond endiselt sügavalt lõhenenud, on siiski pisut kasvanud nende hulk, kes toetavad Euroopa Liitu kuulumist.

2016. aasta referendumil toetas 52 protsenti brittidest Euroopa Liidust lahkumist ja ühendusse tahtis jääda 48 protsenti referendumil osalenuid.

Täna avaldatud YouGovi küsitluse tellis uut rahvahääletust sooviv kampaanialiikumine People’s Vote.

Peaminister Theresa May on seni teise referendumi korraldamisele häälekalt vastu seisnud, kuid viimase küsitluse kohaselt leiab 41 protsenti brittidest, et lõpliku otsuse Brexiti osas peaks riik langetama uuel rahvahääletusel ning 36 protsenti on seisukohal, et otsustamine tuleb jätta parlamendile.

Kindlat seisukohta mitte omanud küsitletute eemaldamisel valimist toetas uut referendumit 53 protsenti inimestest ning vastu oli 47 protsenti.

Ühendkuningriik peaks Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil, kuid May on hädas lahkumisleppe parlamendis läbi surumisega. Kui lahkumislepet ei peaks heaks kiidetama, on ebaselge, kas on võimalik saavutada mingi muu Brexiti-kokkulepe või kas riik üldse lahkub seatud tähtajal Euroopa Liidust.