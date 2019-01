Netanyahu kutsus USA-d tunnustama Iisraeli suveräänsust Golani üle

Iisrael vallutas suurema osa Golani kõrgendikest 1967. aasta Kuuepäevases sõjas Süürialt ja hiljem annekteeris need alad sammuna, mida rahvusvaheline kogukond ei ole tunnustanud.

"Golani kõrgendikud on meie julgeoleku jaoks äärmiselt tähtsad ja ma arvan, et kui te seal olete, saate suurepäraselt aru, miks me Golani kõrgendikelt kunagi ei lahku," lausus Netanyahu Jeruusalemmas ühisel pressikonverentsil USA riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoniga.