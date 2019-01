Video: Kes on Malaisia kuninga troonilt viinud vene kaunitar?

Vojevodina krooniti 2015. aastal Miss Moskvaks, kuid nüüdseks olla naine elus uue lehekülje pööranud: enne pulmi 49-aastase sultan Muhammadiga olevat ta astunud islamiusku.

Naine sündis 10. juunil 1993 Doni-äärses Rostovis ortopeedist isa Andrei Gorbatenko ja muusikust ema perre. Vojevodina on seejuures käinud ema jälgedes: 1990. aastate alguses osales naise ema samuti iludusvõistlustel.

Naine on rääkinud, et ta on pärit kasakate perest, kus kehtisid karmid reeglid ning talle pole võõras ka rihma saamine. Koolis olla ta olnud paras paharet. «Kui ma olin koolis, olin ma ikka bandiit,» ütles ta hiljuti The Sunile.

Tabloidlehe The Mirror andmeil on ta lõpetanud maineka Plehhanovi majandusülikooli, kus õppides omandas Vojevodina ka oskuse oma välimust enda kasuks tööle panna.

«Ma olin koolis oma klassis kõige pikem ja saledam ning olin selle pärast pisut mures,» rääkis ta The Sunile. «Alles ülikoolis sain aru, et välimus oli mu tugev külg… Noored kutid hakkasid mulle tähelepanu pöörama ja ma mõistsin, et nad vaatasid mind rohkem kui pakse ja mitte eriti pikki tüdrukuid.»

Daily Maili andmeil kohtus Vojevodina Malaisia kuningaga 18 kuud tagasi, kui töötas kallite käekellade tutvustajana Euroopas. «Oksana töötas kellade väljapaneku juures ja seisis plakati kõrval, reklaamides kaupa,» jutustas iludusvõistluse korraldaja Tatjana Andrejeva. «Oksana on modell. Ta töötas palju välismaal, nii et sellisel tasemel kohtumine oli üsna ennustatav.»

Kui Malaisia kuninga ja Vojevodina suurejooneline pulmapidu Venemaal toimus novembri keskel, siis väidetavalt seaduslikult abiellusid nad jube enne seda Malaisias ning islamisse astus naine juba aprillis, võttes oma uueks nimeks Rihana Oksana Gorbatenko.

Üleüldse on naine korduvalt eri nime kasutanud. Vojevodinat pruukis ta oma perekonnanimena tööalaselt ning ajalehe Komsomolskaja Pravda teada esines ta 2013. aastal tõsielusarjas «Puhkus Mehhikos» nimega Ksenia Gjagileva ehk Nikol.

Kuningapere liikmele ebasobivalt jäi Nikoli-nimeline tegelane sellest sarjast vaatajatele meelde oma hoogsa pealehakkamisega, kui ta juba esimesel n-ö kohtingul astus šampanjaklaasi käes hoides basseinis seksuaalvahekorda. Üks tema kaasosaline telesaates on kinnitanud, et Gjagileva ja Vojevodina on üks ja sama inimene.

Tundub, et nüüdseks troonilt lahkunud sultan Muhammadit abikaasa minevik siiski ei heiduta.