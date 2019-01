Buddha taaskehastuseks peetava guru mitu jüngrit kadus Nepalis jäljetult

Ram Bahadur Bomjon, keda meedias tuntakse ka nimega Buddha Boy, sai kuulsaks 2005. aastal, kui tema järgijad väitsid, et ta suudab Nepali džunglis mediteerida mitmeid kuid liikumata, söömata, joomata ja magamata.

«Politsei on alustanud Bomjoni vastu esitatud kaebuste uurimist,» ütles Nepali juurdlusbüroo pressiesindaja Uma Prasad Chaturbedi täna. «Juurdlus on varajases järgus ja me ei saa palju detaile avaldada.»