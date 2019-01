Saksa politsei tabas ulatusliku andmelekke võimaliku toimepanija

Samuti teatas kriminaalpolitsei, et täna keskpäeval toimub pressikonverents, mille raames tehakse teatavaks andmelekkega seoses seni ilmsiks tulnud täpsemad asjaolud.

Reedel teatas Saksa meedia, et kogu detsembri vältel avaldati nüüdseks suletud Twitteri kontodel ligi tuhande poliitiku, ajakirjaniku, näitleja ja muusiku isikuandmed. Seejuures langesid andmevarguse ohvriks Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja president Frank-Walter Steinmeier.

Eile teatati, et pühapäeval kuulati Heilbronni linnas üle 19-aastane IT-töötaja Jan Schuerlein ja otsiti läbi tema korter. Noormees kinnitas, et pole rünnaku toimepanija, aga tunnistas, et oli andmelekke taga oleva häkkijaga kontaktis.