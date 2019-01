USA president pöördus kõnega rahva poole seoses piirimüüri tüliga

"See on kasvav kriis. Ebaseaduslik ja kontrollimatu sisseränne teeb kahju miljonitele ameeriklastele," alustas Trump.

President tõi muu hulgas välja ebaseadusliku sisserändega kaasneva narko- ja tavakuritegevuse ning kahju majandusele koormates riigi ressursse ning vähendades töökohti ja sissetulekut. Presidendi sõnul on inimsmugeldajate jõukude ja kogu illegaalse immigratsiooni masinavärgi ohvrid eelkõige just naised ja lapsed.

President tõi välja USA uimastiprobleemid ja narkosurmad ning väitis, et Ühendriikides sureb käesoleval aastal uimastite tõttu rohkem inimesi, kui Vietnami sõjas.

"Kui palju ameeriklaste verd tuleb veel valada selleks, et kongress teeks oma tööd," küsis Trump.

Trump rõhutas kõnes korduvalt, et piiritara on julgeoleku tagamiseks "absoluutselt kriitilise tähtsusega".

"Julgeoleku- ja korrakaitseprofessionaalid on piirijulgeoleku tagamiseks taotlenud 5,7 miljardit maksva füüsilise barjääri püstitamist," sõnas president.

"See ei ole moraaliküsimus, vaid küsimus on poliitikutes, kes ei taha mitte midagi ette võtta probleemide lahendamiseks, mida on eiratud juba kümnendeid. Kogu selle küsimuse saks lahendada kolmveerandtunnise kohtumise käigus," tõdes Trump.