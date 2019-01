Iraani parlamendisaadik: kursimuutuseta lõpetame nagu Nõukogude Liit

«Meie mõju regioonis on oluline, kuid üht põhimõtet ei tohiks unustada – mõnikord on võimalik, et ebavajalikud kulud halvavad meid endid Teherani tänavatel,» lausus Jahanabadi. «Kui Nõukogude liit kokku kukkus, oli neil 13 000 tuumalõhkepead, mõju enam kui 20 riigis ja kosmosejaam, kuid see lagunes laiali Moskva tänavatel, kaotades oma julgeoleku ja territoriaalse terviklikkuse.»