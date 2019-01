May viib Brexiti leppe taas parlamenti

Seadusandjad hakkavad täna lepet arutama, hääletus on kavas 15. jaanuaril. Endiselt on säilinud tugev vastuseis leppele nii Brexiti pooldajate kui EL-i jäämist eelistavate parlamendiliikmete hulgas. Brexiti pooldajad soovitavad valitsusel teha ettevalmistusi leppeta lahkumiseks.

May on pidanud 18 kuud EL-iga leppe üle läbirääkimisi. Ta on hoiatanud oma Konservatiivse Partei mässajaid, et leppe läbikukutamine viib leppeta Brexitini või jääb EL-ist lahkumine hoopis ära.