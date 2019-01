Prantsusmaal jäi kadunuks hävituslennuk

Ametnike sõnul kadus lennuk radaritelt kell 11 hommikul (Eesti aja järgi kell 12). Hävitaja tõusis veidi aega varem õhku Nancy-Ochey õhuväebaasist ning lennukis viibis kaks inimest. Meeskond pole kellegagi ühendust võtnud ja seetõttu on alustatud päästemissiooni. Hävitaja jäi kadunuks Šveitsi piiri lähedal.

Prantsusmaa ajalehe L'est Republican andmeil on piirkonnast väidetavalt leitud langevari ja kaart. Leht tsiteeris üht kohalikku elanikku, kes kuulis enda sõnul varahommikul plahvatust, aga uskus, et tegu oli helikiiruse ületamisel kostunud pauguga.