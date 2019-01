Lukašenko: pea kõik Vene-Valgevene suhete mured on lahendatud

«On väikseid muresid, millest oleme venelastele alati rääkinud: see on meie põllumajandus-, toidu- ja muu toodangu tarnimine Vene turule. Kuid need ei ole kriitilise iseloomuga,» jätkas riigipea.

Lukašenko sõnutsi leppis ta Vene presidendi Vladimir Putiniga kokku, et need häbiväärsed küsimused tuleb lahendada, et need ei kerkis enam kunagi tipptaseme läbirääkimistes.