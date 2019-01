Trump: ma ei öelnud kunagi, et Mehhiko müüri jaoks tšeki kirjutab

Trump on korduvalt lubanud, et Mehhiko maksab müüri eest. Tema 2016. aasta presidendikampaania kodulehel väideti, et Mehhiko tasub selle eest ühekordse, umbes viie kuni kümne miljardi dollarilise maksega.

See lubadus lisati ka «Maksa müüri eest» memosse, mille Trumpi meeskonda 2016. aasta alguses väljastas. Memos pakuti välja, et Mehhikot võiks selleks survestada USAs elavate illegaalidest mehhiklaste kontode ja Mehhikosse tehtavate rahaülekannete külmutamisega.

«See on Mehhikole lihtne otsus: teha ühekordne viie kuni 10 miljardiline makse, et kindlustada, et 24 miljardi ulatuses rahaülekandeid voolab jätkuvalt nende riiki,» seisis memos. «Vaekauss on meie poole kaldu, seetõttu allub Mehhiko meie soovidele.»