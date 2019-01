USAs ei saa täna kuupalka umbes 800 000 riigiametnikku

Käimasolev tööseisak jättis 15 ministeeriumist rahastuseta üheksa. Nende seas on põllumajandus-, sisejulgeoleku-, sise-, transpordi- ja justiitsministeerium. Suletud on ka mitmed rahvuspargid, loomaaiad ja muuseumid ning pea kõikidele kosmoseagentuuri NASA ja maksuameti töötajatele anti korraldus koju jääda.

Tõenäoliselt saavad ametnikud lõpuks oma raha kätte, kui tööseisak läbi saab. Senat kiitis heaks eelnõu, mis tagab föderaalametnikele saamata jäänud palga maksmise. Eelnõu vajab ka esindajatekoja heakskiitu ning president Donald Trump ütles sel nädalal, et ametnikud saavad oma raha kätte.

Tööseisaku mõjud on hakanud kuhjuma ja negatiivselt mõjutama ka USA majandust.

Trump käis eile Texases rõhutamas kurjategijate ja uimastite kriisi. «Kui me seda (piiritara) mingil põhjusel käima ei saa, siis kuulutan välja riikliku hädaolukorra,» lausus ta.

Anonüümsust palunud kongressi ametnik ütles, et Valge Maja andis sõjaväe inseneride korpusele korralduse otsida miljardeid dollareid kriisirahastusest, mis eraldati eelmisel aastal Puerto Ricole ja teistele piirkondadele ning mida saaks piiritarale ümber suunata.

Trump saaks väita, et täitis oma tuntuima valimislubaduse ja ületas demokraatide vastuseisu. Demokraadid saavad öelda, et nad ei andnud Trumpile järgi ning võivad seejärel vaidlustada hädaolukorra kohtus argumendiga, et Trumpi valitsus tõlgendas hädaolukorda valesti ja seetõttu ületas oma volitusi.