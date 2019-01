Nepalis hukkus «menstruatsioonihütti» pagendatud kolmeliikmeline pere

Naiste väljasaatmine kodudest menstruatsiooni ajal on Nepalis alates 2017. aastast ametlikult keelatud, aga maapiirkondades tehakse seda siiski sageli ja see on kaasa toonud rohkelt õnnetusjuhtumeid. Seejuures on vingumürgitus üks sagedasemaid surma põhjuseid, aga vahel on süüdi ka maohammustused ja ebasanitaarsed tingimused.