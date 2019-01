Ööpäev liikluses: kaheksa vigastatut ning üheksa roolijoodikut

Täna varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt soolamärjad, soolaniisked või kaetud härmatisega. Maanteeamet hoiatab, et teed võivad paiguti olla ka jäised, teetemperatuurid on miinuspoolel ning teedel on libeduse oht.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati lund ja lörtsi. Õhutemperatuurid jäävad -3 ja +2 kraadi vahele ning teedel on kohati kiilasjää oht.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes:

Hoia tavapärasemast suuremat pikivahet, see annab ohuolukorrale reageerimiseks hädavajalikku lisaaega.

Politsei palub juhtidel varuda sihtpunkti jõudmiseks aega, vältida võimalusel möödasõite ning kindlasti hoida pikivahet.

Kiirus tuleb valida vastavalt teeoludele ning tuleb arvestada võimalusega, et teedel võib olla suuremaid oksi ja puid.