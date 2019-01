Austrias hukkus laviinis kolm saksa suusatajat

Laviiniohust teatav märk Obertauernis Austrias sel nädalal. Riigis on sadanud maha erakordselt paks lumi.

Kolm Lõuna-Saksamaalt pärit meest said surma laviinis Austria suusakuurorti Lech am Arlberg lähistel, teatas kohalik politsei. Neljas inimene on kadunud.