Meedia: Valge Maja taotles Pentagonilt sõjalisi plaane Iraani vastu

"Pole kahtlust, et see raputas inimesi," ütles USA endine kõrge valitsusametnik WSJ-le. "Inimesed olid šokis. Võttis keeletuks, kui tõsiselt nad Iraani ründamisse suhtusid."

Pentagoni ametnikud rõhutasid, et kaitseministeeriumi tegevus Valge Maja jaoks sõjaliste plaanide ettevalmistamisel on tavaline ja rutiinne. "Kaitseministeerium on sõjalise planeerimisega tegelev organisatsioon, mis pakub presidendile sõjalisi valikuvõimalisi erinevate ohtude puhuks," lausus Pentagoni pressiesindaja Rob Manning AFP-le.