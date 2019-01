Briti parlamendi alamkoda hääletab täna Brexiti-leppe üle

«Lepe pole ideaalne, aga pärast ajalooraamatute kirjapanekut vaatavad inimesed parlamendi otsusele tagasi ja küsivad: «miks me ei viinud ellu rahva soovi lahkuda Euroopa Liidust; miks me ei kindlustanud meie majandust ja julgeolekut; miks me vedasime rahvast alt?»,» ütles peaminister Theresa May täna hommikul parlamendiliikmetele.

Hääletamine algab täna õhtul kell 19 (Eesti aja järgi kell 21) ja tõenäoliselt hääletatakse esmalt mitme muudatusettepaneku üle, mis võivad lepet muuta või selle sisuliselt nullida.

Kui alamkoda leppe tagasi lükkab, peab Briti valitsus edasised sammud teatavaks tegema hiljemalt esmaspäeval. Ühendkuningriik lahkub praeguse ajakava alusel Euroopa Liidust 29. märtsil.

Vähesed ootavad, et lepe pälvib heakskiidu, aga poolt- ja vastuhäälte vahe suurus võib otsustada, kas peaminister Theresa May proovib lepet uuesti parlamendist läbi suruda, taotleb Brexiti edasilükkamist või paneb ameti maha. Lõppastmes võib juhtuda, et Brexit jääb üldse ära.

Üks diplomaadist allikas ütles uudisteagentuurile AFP, et kui May taotleb Brexiti edasilükkamist, on võimalik seda nihutada maksimaalselt 30. juunini, kui ametisse astub Euroopa Parlamendi uus koosseis.

May kokkulepe näeb ette 21 kuu pikkust üleminekuperioodi 2020. aasta lõpuni, mille jooksul peavad Briti valitsus ja Euroopa Liit läbirääkimisi poolte tulevaste suhete üle. Suurbritannia jääb üleminekuperioodi ajaks EL-i ühisturule ja tolliliitu.

Leping sisaldab kaitsemeedet, mille järgi jääb Suurbritannia tähtajatult tolliliitu juhul, kui riik ei jõua enne üleminekuperioodi lõppu EL-iga kokkuleppele Iiri saarel tollipiiri tekkimist välistavas kaubanduslepingus. Iiri kaitsemeetme tõttu ei ole May lepet nõus toetama paljud konservatiivid ja peaministrit alamkojas toetav Põhja-Iiri Demokraatlik Unionistide Partei (DUP).

Euroopa Liit teatas eile Briti peaministri püüdluste toetuseks, et blokk soovib vältida Iiri tagavaraplaani jõustamist ning ühenduse juhtide lubadusel kaitsemeedet mitte kasutada on õiguslik jõud.

May on kutsunud alamkoja saadikuid lepet toetama ja öelnud, et kõigil lasub kohus referendumi tulemused ellu viia. Peaministri sõnul peaksid saadikud kaaluma oma tegude tagajärgi Briti rahva usule meie demokraatiasse.