FOTO: House of Commons / AP / Scanpix

Briti peaminister Theresa May täna parlamendis kõnelemas.

Kuna Briti peaministri Theresa May Brexiti-lepe on parlamendis juba kahel korral ülekaalukalt tagasi lükatud, otsis May Brüsselis Euroopa Liidu liidrite toetust tähtaja nihutamiseks. ELi liidrid tulid Mayle vastu ning andsid peaministrile kaks valikut.