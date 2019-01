Macron alustab üleriigilist debatti rahva toetuse tagasivõitmiseks

Kollavestide meeleavaldused on kujunenud Macroni praeguseks pooleteiseaastase ametiaja suurimaks proovikiviks ja president loodab, et sammud osalusdemokraatia poole, mida ta 2017. aasta presidendivalimiste kampaania ajal lubas, rahuldavad protestijate nõudmised suurema sõnaõiguse üle riigi valitsemises.

Macronil on kavas kuulata kaks tundi linnapeade etteheiteid. President on kinnitanud, et keelatud küsimusi ei ole.

President on juba püüdnud rahulolematust vaigistada 10. detsembril teatavaks tehtud majanduslike meetmete paketiga, mille maksumus on hinnanguliselt 10 miljardit eurot.

«Me ei saa olla kõiges ühel meelel, see on loomulik, see on demokraatia. Aga me vähemalt näitame, et oleme inimesed, kes ei karda rääkida, mõtteid vahetada, vaielda,"»ütles president avalikus kirjas.