USA: Venemaa rikub oluliselt keskmaa tuumajõudude lepet

USA ja Vene diplomaadid kohtusid teisipäeval Genfis, et arutada kahepoolse leppe saatust pärast Ühendriikide presidendi Donald Trumpi oktoobrikuist ähvardust leppest lahkuda, kui Venemaa ei täida sellega endale võetud kohustusi.

«Kohtumine valmistas pettumuse, sest on selge, et Venemaa rikub lepet jätkuvalt ega ole valmis seletama, kuidas ta kavatseb naasta selle täieliku ja kontrollitava täitmise juurde,» ütles Andrea Thompson, USA välisministri abi relvastuskontrolli ja rahvusvahelise julgeoleku alal. «Meie sõnum on selge: Venemaa peab hävitama oma leppele mittevastava raketisüsteemi.»