NYT: Trump on nõunikega korduvalt rääkinud NATO-st lahkumisest

Allianssi toetavate praeguste ja endiste ametnike sõnul kardavad nad, et Trump tuleb ähvarduse juurde tagasi, sest NATO liikmesriikide kaitsekulutused jäävad ikka veel presidendi soovitust tublisi madalamaks.

Kui Trump esimest korda NATO-st lahkumisest juttu tegi, ei pidanud ametnikud seda tõsiseks, kuid ta on hiljem ikka ja jälle selle juurde tagasi pöördunud ja see teeb ametnikele muret, kirjutas New York Times.