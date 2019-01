Rünnak väärkäitumisele: Facebook eemaldas sajad Balti riikides manipuleerinud kontod

Ilmar Raag LIIS TREIMANN

Raag: Facebook on sunnitud libakontodega tegelema

Facebook on sunnitud libakontodega tegelema, sest USA kongress ja Euroopa Parlament panid Facebooki omaniku Mark Zuckerberg fakti ette: kui ta ei võta kasutusele meetmeid valeinfo levimise vastu, võib riik ja reguleerija hakata ise kehtestama seadusi. «Seda otsesõnu ei öeldud, aga see oli mõte,» selgitas valitsuse kommunikatsioonibüroo psühholoogilise kaitse nõunik Ilmar Raag.

«Ameerika kultuuris on tavaks, et meediaorganisatsioonid üritavad leida eneseregulatsiooni vormi, et igal juhul välistada riigi sekkumist. Eks sellest tulenevalt on nad hakanud kontosid sulgema. Küsimus on, et millistel alustel nad seda teevad,» lisas Raag.

Murdepunkt aastal 2016

USA kongress hakkas Facebooki survestama pärast 2016. aasta presidendivalimisi. Raportite järgi sekkuti USA valimistesse kümne miljoni Facebooki libakonto ja saja miljoni Twitteri konto abil. Kontosid on blokeeritud alates 2017. aastast.

Facebooki põhimõte on, et inimesed peaksid sotsiaalmeedias tegutsema reaalsete identiteetidega, kuid paraku on seda süsteemi ära kasutatud. «Facebooki jaoks on see pidev võidujooks, sest kuigi Facebook blokeerib kontosid järjepidevalt, tuleb neid järjest juurde.»

Libakonto tuntakse ära Facebooki algoritmide abil, kuid ajaga on nende tegemisel mindud targemaks, mistõttu on algoritmidel neid üha raskem tuvastada. «Igal korral, kui libakonto on tuvastatud, on selle taga palju tööd. Seega selline kontode kinnipanemine on alati raske ja pikk otsus,» lisas Raag.

Autor Sander Punamäe