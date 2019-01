Pildid ja video: joovastuses serblased tervitasid Putinit

Ehkki Serbia püüdleb Euroopa Liidu liikmesuse poole, on riik säilitanud lähedased suhted Venemaa, oma ajaloolise õigeuskliku suure slaavi vennaga. Serbia majandusanalüütiku Biljana Stepanovići sõnul on need suhted rohkem emotsionaalsed kui mõistuslikud.

2017. aastal Serbias läbiviidud küsitluse andmeil usub veerand Serbia elanikkonnast, et Venemaa on riigi suurim rahaline toetaja. Samaväärne osa rahvast peab selleks Euroopa Liitu. Tegelikult tuleb 75 protsenti abirahast EL-ist või selle liikmesriikidest ja Venemaa ei mahu isegi esimese üheksa panustaja sekka. Samuti ületavad Vene omi Lääne investeeringud ja kaubavahetus Serbiaga.

Mõttekoja Carnegie Endowment for International Peace analüütiku Maksim Samorukovi sõnul külastab Putin Serbiat peamiselt poliitilise preštiiži otsinguil ja selleks, et näidata Vene mõjuvõimu kõigis maailma paikades. «Balkan iseenesest on vähetähtis,» sõnas ta lisas ja, et piirkond ei ole Vene välispoliitika prioriteet.