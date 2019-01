Valge Maja: Trump ja Kim kohtuvad veebruari lõpus

Esimesel tippkohtumisel mullu 12. juunil Singapuris allkirjastasid Kim ja Trump ähmase lubaduse liikuda Korea poolsaare tuumavabaduse suunas, kuid sellele järgnenud tuumarelvitustamiskõnelustel pole avalikkusele teadaolevalt suurt edu saavutatud.

Pyongyang on nõudnud USA-lt sanktsioonide leevendamist, kuna Põhja-Korea astus pärast Singapuri tippkohtumist samme kokkulepete täitmiseks, alustades oma raketi- ja tuumapolügoonide lammutamist.

USA on aga seisukohal, et sanktsioonide leevendamine on võimalik ainult pärast Põhja-Korea täielikku, tõestatud ja pöördumatut tuumavabaks muutmist.