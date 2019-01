Pentagon: kliimamuutused on riikliku julgeoleku küsimus

Kliimamuutused on USA jaoks riikliku julgeoleku küsimus ja paljud sõjaväerajatised on seetõttu silmitsi üha suuremate raskustega, teatas kaitseministeerium reedel raportis, mida tabas kriitika probleemi ulatuse alahindamises.

Pentagoni 22-leheküljeline dokument analüüsis 79 "prioriteetset" sõjaväerajatist üle Ühendriikide ja leidis, et paljud neist on haavatavad üleujutustele, maastikupõlengutele ning kõrbestumise, põua ja igakeltsa sulamise mõjudele.

"Muutuva kliima mõjud on riikliku julgeoleku küsimus, millel on potentsiaalne mõju kaitseministeeriumi missioonidele, operatiivplaanidele ja rajatistele," seisis dokumendis.

Sõjavägi "peab olema võimeline planeerima praegusi ja tulevasi operatsioone viisil, et nad suudaksid toime tulla erinevate ohtude ja olukordade mõjuga, muuhulgas nendega, mis tekkivad ilma ja loodusnähtuste tagajärjel", nähtus raportist.

USA president Donald Trump on avalikult kõrvale lükanud väited, mida toetab enamik kaalukaid teadusasutusi, et inimtegevusest põhjustatud kasvuhoonegaasid on süüdi maakera kiires soojenemises, mis toob kaasa üha äärmuslikumaid ilmanähtusi.