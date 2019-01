Jeemeni pealinna tabasid mitmed õhulöögid

Tegemist on esimese rünnakuga pärast seda, kui koalitsiooni toetatud valitsus saavutas eelmisel kuul kokkuleppe huthimässilistega.

Jeemeni šiiamässulised huthid on kasutanud Iraani sadamate kaudu tarnitud kütust oma sõja rahastamiseks valitsusvägede ja seda toetava Saudi Araabia juhitava koalitsiooni vastu, selgus reedel ÜRO ekspertide kogu raportist.

Ekspertkogu teatas 2018. aasta raportis, mida AFP nägi, et on "tuvastanud väikse arvu firmasid Jeemenis ja väljaspool seda, mis tegutsesid varifirmadena", kasutades kütuseannetuste varjamiseks valedokumente.

"Selle kütuse müügist saadavat tulu kasutati huthide sõjapidamise rahastamiseks," seisis 85-leheküljelises raportis, milles lisati, et kütus oli mõeldud ühele ÜRO sanktsioonidega karistatud isikute nimekirjas olevale isikule.

Ekspertkogu leidis, et "kütus veeti kohale Iraani islamivabariigi sadamatest valedokumentide all" ÜRO inspektsioonide vältimiseks.

Varasemates raportites on eksperdid viidanud Iraani võimalikule seotusele huthide raketirünnakutega Saudi Araabia territooriumile.

Eelmises aruandes ütlesid eksperdid, et uurivad Iraani igakuised kütuseannetusi, mille väärtus on hinnanguliselt 30 miljonit dollarit.

Teheran on korduvalt eitanud sõjalise abi osutamist huthidele, kes hõivasid 2014. aasta septembris Jeemeni pealinna Sanaa ja seejärel suure osa riigi põhjaosast.

Paneel märkis ka, et Jeemen "jätkas terve 2018. aasta jooksul libisemist humanitaar- ja majanduskatastroofi poole".

Kuigi valitsusväed ja koalitsioon on saavutanud huthide vastu lahinguväljal "olulist edu", "on eesmärk taastada valitsuse võim üle kogu Jeemeni teostumisest väga kaugel", nähtus raportist.