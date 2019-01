Püssimehed tapsid Malis kaheksa ÜRO rahuvalvajat

Mali julgeolekutöötaja aga rääkis kuuest hukkunust ja 19 haavatust ning üks Põhja-Malis viibiv diplomaat ütles, et surma sai ka mitu ründajat.

Relvastatud rühmituste ja Bamako vahel sõlmiti rahulepe 2015. aastal ning selle eesmärk on Malis stabiilsuse taastamine. See pole aga takistanud džihadiste rünnakuid korraldamast. Nende vägivald on levinud ka Burkina Fasosse ja Nigerisse.