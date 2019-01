Slovakkia eitab seotust endise agendi röövimisega Malis

Bratislava nõudis kahe aasta eest, et Mali Kosiku neile välja annaks pärast ühe 1995. aastal aset leidnud röövimisjuurdluse taasavamist. Kahtlustati, et röövimisega olid seotud luureagentuurid.

Gandeli teatel ei olnud nendeni jõudnud ka Mali ametivõimude kinnitus, et Kosik rööviti.

SISi esindaja Branislav Zvara lükkas katergooriliselt ümber võimaluse, et agentuur Kosiku küsimuses midagi ebaseaduslikku ette võttis.

1995. aastal rööviti tollase presidendi Michal Kovaci poeg ja Slovakkia taasavas selle kohta käivitatud juurdluse 2017. aastal. Kovaci poeg leiti Slovakkia naabruses asuvast Austriast ja sealne kohus leidis 1995. aastal, et Slovakkia luureteenistusel, kus tollal töötas ka Kosik, oli juhtunus mängida oma roll.

1998. aastal väljastas tollane peaminister ja Kovaci rivaal Vladimir Meciar juhtunu osas amnestia ja see kadus uudistest.

Mali justiitsallikas ütles läinud nädalal AFP-le, et riigi õigussüsteem lükkas Slovakkia väljasaatmispalve tagasi, sest see polnud põhjendatud. Allikas lisas, et Bamako Kosiku röövimisega seotud ei olnud.