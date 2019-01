EL: Vahemere operatsiooni Sophia tulevik on Itaalia kätes

Itaalia uus valitsus on ähvardanud operatsiooni lõpetada, kui EL ei muuda reegleid, mille järgi toovad päästelaevad migrandid peamiselt Itaalia sadamatesse.

«Kui Itaalia otsustab - kuna see on riik, mis juhib Sophia operatsiooni - selle peatada, siis peab Itaalia ise sellise otsuse langetama,» sõnas volinik.

Rooma nõuab, et EL-i liikmesriigid võtaksid vastu rohkem migrante. Itaalia valitsus on survestamismeetodina keelanud vabaühenduste päästelaevadele ligipääsu Itaalia sadamatesse. Samuti ei taha riik, et Sophial osalevad laevad tooksid Vahemerel päästetud migrante automaatselt Itaalia sadamatesse.