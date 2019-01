Venezuela katkestab diplomaatilised suhted Ühendriikidega

"Käige minema! Lahkuge Venezuelast, siin on veel väärikust, pagan võtaks!" ütles president, kes andis USA diplomaatidele 72 tundi aega riigist lahkumiseks.

Ühendriikide riigipea nimetas Venezuela sotsialistist presidenti Maduro "mittelegitiimseks" ja ütles, et Guaidó juhitud rahvusassamblee "on ainus legitiimne Venezuela võimuharu, mille venezuela rahvas on korrakohaselt valinud".