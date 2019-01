Taani on konfiskeerinud asüülitaotlejatelt kolme aastaga 25 000 eurot

Regulatsioon lubab Taani saabuvatelt sisserändajatelt võtta ära sularaha, kui neil on kaasas rohkem kui 10 000 krooni (1300 eurot), või väärisesemeid, mille väärtus ületab seda summat. Seaduse eesmärk on katta neist vahenditest sisserändaja elamiskulud ajal, mil tema asüülitaotlust menetletakse.

Kõnealune seadus on vaid üks meetmetest, mille Taani on vastu võtnud, et heidutada sisserändajaid riiki saabumast, kuid rahvusvaheliselt on regulatsioon karmilt kritiseeritud.