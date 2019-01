Oma saatesõnas nimetas Bulletin of The Atomic Scientists toimetaja John Mecklin asjade seisu uueks ebanormaalsuseks. «Uus ebanormaalsus kirjeldab hetke, kus fakt on väljamõeldisest eristamatuks muutumas, õõnestades meie võimeid arendada ja rakendada lahendusi ajastu suurtele probleemidele,» märkis ta. «See uus ebanormaalsus võib julgustada autokraate ja viia kodanikke üle maailma ohtlikku anoomia ja poliitilise halvatuseni.»