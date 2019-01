Homoseksuaalidele ümberpöördumise teraapiat pakkunud mormoon kuulutas end geiks

Utah' osariigis tegutsenud ümberpöördumise teraapia looja David Matheson ütles, et ta peab lahutama oma 34 aastat kestnud abielu. «Mul on aeg end geiks tunnistada,» lausus ta.

«Nautisin õnnelikku abielu oma naisega mitmete aastate jooksul. Kokkuvõttes oli see kaunis suhe ja hetero olemine sai osaks minu identiteedist,» teatas ta. Matheson lisas: «Aga tundsin ka tõmmet meeste suhtes. Suure osa ajast olid need taustal, aga mõnikord olid nad väga intensiivsed ning viisid valu ja kannatusteni minu abielus.»

Teraapia korraldajad väidavad, et homoseksuaalid on võimalik heteroseksuaalideks muuta ning pakuvad selleks erinevaid programme. Arstid on sellise lähenemise tugevalt hukka mõistnud.

Matheson tegi teate avalikuks Facebooki postituses pärast seda, kui LGBT kogukonna eest seisev heategevusorganisatsioon Truth Wins Out sai teada teise terapeudi Rich Wyleri erapostitusest, kus ta ütles, et Matheson pole enam liikumise liige.

15 USA osariiki on keelanud geide ümberpöördumise teraapia alaealistele. Viimati tegi seda New Yorgi osariik, kus leiti, et lapse seksuaalse orientatsiooni muutmine võib teha suurt kahju. Täiskasvanutele on teraapias osalemine kõigis USA osariikides lubatud.