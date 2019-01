Mehhiko president on valmis vahendama Maduro ja Guaidó kõnelusi

«Me ei saa seda ellu viia ilma taotluseta mõlemalt osapoolelt, kuid me oleme rohkemgi kui valmis aitama edendada dialoogi, ilma jõudu või vägivalda kasutamata, et lahendada probleemid,» millega Venezuela silmitsi seisab, ütles ta pressikonverentsil.

Maduro ütles neljapäeval, et ta on avatud kriisi lahendamisele suunatud kõnelusteks, kuid Guaidó välistas selle, öeldes, et opositsioon ei saa vasakpoolset presidenti usaldada.