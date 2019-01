Reuters: Putini palgasõdurid kaitsevad Venezuela diktaatorit

Uudisteagentuur toetus nende väidete esitamisel kolmele Wagner Grupiga seotud allikale.

Üks allikatest ütles, et Venezuelas on grupp wagnerlasi, kuid ei nõustunud avaldama seda, millal nad saabusid, ega ka seda, mis nende roll on.

Sel nädalal teatas USA, et toetab end ajutiseks Venezuela presidendiks kuulutanud

Venezuela rahvusassamblee spiiker Juan Guaidó kuulutas end kolmapäeval Caracases presidendi kohusetäitjaks. FOTO: CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS / Scanpix

opositsioonijuht Juan Guaidót. Venemaa lubas aga seista Maduro sotsialistliku valitsuse kõrval. Selline sündmuste käik annab Venezuelas toimuvale globaalselt hoopis suurema tähenduse.

Guaidó selja taha on koondunud USA ja EL. Venezuelat toetavad Venemaa ja Hiina nõuavad, et riigi siseasjadesse ei sekkutaks.

Wagner Grupiga sidemeid omavad kasakate kohaliku poolsõjaväelise rühmituse juht Jevgeni Šabajev väitis Reutersile, et tema andmete kohaselt on Wagner Grupi sõdurite arv Venezuelas umbes 400 meest. Teised allikad rääkisid aga väikestest gruppidest.

Šabajev ütles julgeolekustruktuuride allikatele toetudes, et wagnerlaste kontingent lendas Venezuelasse sel nädalal, päev või paar enne opositsiooni korraldatud protestide algust.

Venemaa kaitseministeerium Reutersi päringule ei vastanud. Kremli vastus oli aga tundlike teemade puhul klassikaline ja kõike eitav: «Meil pole selle kohta informatsiooni.»

Reutersiga väga jutukas olnud Šabajev ütles, et mehed olid algselt lennanud tšarterlennuga Kuubale ning sealt liinilendudega edasi Venezuelasse. Reuters ei saanud sel teemal kommentaari 20 aastat Venezuela sotsialistide liitlaseks olnud Kuuba valitsuselt.

Šabajevi sõnul on wagnerlaste eesmärgiks kaitsta Madurot selle eest, et mõni opositsioonimeelne liige tema enda turvameeskonnast ei üritaks diktaatorit vangi võtta. «Meie inimesed on seal otseselt tema kaitsmiseks,» sõnas ta.

Venezuela võimud väidavad, et esmaspäeval suudeti maha suruda sõjaväeohvitseride mäss umbes kilomeetri kaugusel presidendipaleest. 56-aastane Maduro käib tänavatel vaid ülimalt kontrollitud tingimustes, sest nälgiv rahvas on suuresti tema vastu meelestatud ning on piisavalt neid, kes sooviksid diktaatori elu kallale kippuda.

Üks Wagner Grupiga seotud anonüümne allikas väitis Reutersile, et esimesed palgasõdurid viidi Venezuelasse enne eelmise aasta mais toimunud presidendivalimisi, kuid nüüd saabus juurde ka teine grupp võitlejaid.

Ka anonüümne allikas kinnitas, et palgasõdurite lähetamine on otseselt seotud Maduro kaitsmisega. Tema sõnul ei lennanud wagnerlased Venezuelasse mitte Moskvast, aga hoopis riikidest, kus nad juba varem missioone täitsid.

Kolmas allikas kinnitas, et wagnerlased on küll Venezuelas, aga ei saanud edasisi kommentaare jagada. «Nad ei saabunud suure grupina,» lisas ta.

Lennuinfot vaadates on Venezuelas või selle lähedal viimastel maandunud mitmeid Venemaa valitsusele kuuluvaid lennukeid, kuid puudub kindel seos nende lendude ja palgasõdurite vahel.

Näiteks lendas eelmisel reedel Moskvast Senegali ja Paraguay kaudu Kuubale venelastele kuuluv Il-96. Tsiviillennuki omanikuks on Venemaa presidendi administratsioon. Reutersi andmeil lendas eelmise aasta detsembri keskpaigas Moskvast Caracasesse vähemalt kolm Venemaa õhujõudude transpordilennukit.

Wagner Gruppi tuntakse ka kui Vladimir Putini eraarmeed. Selle rahastajaks on Putini kokaks kutsutav oligarh Jevgeni Prigožin.