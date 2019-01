Uus IRA külvab Põhja-Iirimaal hirmu

The Times kirjutab, et agentuur keskendub peamiselt rühmitusele, mida tuntakse nime all Uus IRA. Tegu on Iirimaa ühinemist nõudva rahvuslaste grupiga, kes on vastutavad ka eelmisel nädalavahetusel Derry linnas toimunud autopommiplahvatuse eest. Uus IRA on aastakümneid tegutsenud terroristliku Iiri rahvaarmee (IRA) järglane.

Terrorigrupp paistab soovivat ära kasutada võimalikku nn kõva piiri teket Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahele, et seeläbi panna uuesti algus konfliktile, mis lõpetati 1998. aastal Belfasti leppega. Neid peetakse piirkonna kõige ohtlikumaks ja aktiivsemaks poolsõjaväeliseks rühmituseks.

Terrorivastase võitluse allikate sõnul soovib Uus IRA korraldada uusi rünnakuid ning on valmis käituma vastutustundetult.

Uus IRA on võimude poolt juba pikalt jälgimise all olnud ning mõlemal pool piiri on vangistatud kokku 48 liiget. Neist 35 kannab karistust Iirimaal. Eelmisel aastal kaotas rühmitus põlengus ka mitmeid relvi.

Hoolimata võimude jõupingutustest, kujutab rühmitus endiselt ohtu. Nad suudavad värvata uusi liikmeid, korraldada rünnakuid ning koguda raha läbi kriminaalse tegevuse.

«Me oleme leidnud relvi ja lõhkeainet, aga neil on endiselt võimekus rünnakuid korraldada,» ütles Põhja-Iiri politseijuht Barbara Gray. «See oht pole küll selline, mida me minevikus näinud oleme, aga nende inimeste eesmärgiks on vägivald ja nad ei lähe niisama minema,» lisas ta.

Terrorivastase võitlusega seotud allikas lisas: «Sellel on põhjus, miks MI5 hoiab umbes 20 protsenti oma jõududest Belfastis. Eelmine nädalavahetus oli meenutus, miks me seda teeme,» vihjas ta Derry autopommile. Pommi ehitamisel oli väidetavalt kasutatud kohati sarnaseid detaile, mida kasutas ka algupärane IRA.

Hoolimata küllaltki vähestest poolsõjaväeliste rühmitustega seotud kuritegudest eelmisel aastal, kardetakse endiselt, et oht võib olla kasvamas.

Uus IRA loodi 2012. aastal, mil jõud ühendasid algupärase IRAga seotud isikud, väiksemad rühmitused ning eraldiseisvad rahvuslased. Kõige jõulisemalt on rühmitus tegutsenud Derry linnas ja Põhja-Iirimaa loodeosas. On alust arvata, et liikmeid värvatakse ka vaeste piirkonna noorte hulgast.