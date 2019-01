Humoorikas lugu: Moskvas võttis tänavalambi «parandamine» 789 päeva

Tänavalambi «korda tegemine» võttis aega 789 päeva. See tähendas aga, et valgustit mitte ei parandatud, vaid sellest lihtsalt vabaneti.

Moskva linnavalitsus: Me otsustasime, et meil tuleb võib-olla osta tarvikud lambi parandamiseks.

Moskva linnavalitsus: Materjalide tellimus võtab oodatust palju kauem. Meil polnud aimugi, et see niimoodi läheb. Meie viga!

Moskva linnavalitsus: Me tegime selle ära! Aga me pole saanud luba tuld põlema panna.

Moskva linnavalitsus: Meil on esinenud probleeme tänavavalgustuse sisse lülitamiseks vajalike dokumentide saamisega. Aga ärge muretsege! Me töötame selle nimel, et saada see enne vajalike paberite saabumist uuesti tööle.