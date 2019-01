Trumpi golfiklubides värvati teadlikult ebaseaduslikke võõrtöölisi

Töölisi esindava advokaadi sõnul olid nende ülemused aga teadlikud, et neil polnud õigust USAs elada ega töötada. Trumpi New Yorgi osariigi Westchesteri maakonnas asuva golfiklubi juhataja kutsus 18. jaanuaril 12 võõrtöölist ühekaupa oma kabinetti ning vallandas nad.

Paljud neist olid klubis juba üle 12 aasta töötanud ning nende ülemused olid teadlikud, et töölised olid esitanud kahtlaseid dokumente. Sellest hoolimata otsustasid nad probleemist varasemalt mööda vaadata. Vallandamistega võib olla seotud fakt, et samal ajal oli käimas USA valitsuse osaline tööseisak ning Trump võttis igapäevaselt väga teravalt sõna ebaseaduslike immigrantide vastu.

«See on jama. Need inimesed olid seal olnud 12, 13 või 14 aastat. Ühel neist oli isegi Eric Trumpi magamistoa võti,» ütles advokaat Anibal Romero president Trumpi pojale vihjates. Advokaadi sõnul on ta New Yorgi osariigi võimudele ja FBI-le juhtumist teada andnud ning nõuab põhjalikku uurimist.

FOTO: Mary Altaffer / AP / Scanpix

Golfiklubis toimunust teatas esimesena Washington Post. Eric Trump ütles uudisteagentuurile AP, et vallandamised on äri loomulikuks osaks. Tema sõnul tehakse jõupingutusi, et vabaneda valedokumentide alusel tööle võetud inimestest.

Presidendiks saades andis Donald Trump oma äride juhtimise üle poegadele Ericule ja Donald nooremale. Trumpi ettevõte omab või haldab üle maailma kokku 17 golfiklubi.

Eelmisel kuul ütlesid Trumpi New Jersey Bedminsteri golfiklubi töölised, et juhatajad olid nad tööle võtnud, teades ise samal ajal, et töötajad viibivad riigis ebaseaduslikult. Ühel töölisel aidati isegi kahtlaseid dokumente saada. New Jerseys vallandatud töölisi esindab samuti advokaat Romero.